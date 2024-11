Flere af de såkaldte havnødområder indeholder særligt sårbare økosystemer og sårbart dyreliv, og derfor bør de opdateres. Det gælder blandt andet havnødområdet omkring Langeland.

Sådan lyder det fra Aarhus Universitet Technical Sciences i en pressemeddelelse på baggrund af en ny rapport.

Et havnødområde er et område, hvor skibe kan søge hen, hvis de kommer i nød og der opstår en risiko for spild af for eksempel brændstof eller kemikalier.