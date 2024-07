Her finder Emil frø i vandhul - men kysser han?

Man tager en frø og en kysseglad prinsesse og putter begge ind i et eventyr. Lyder det bekendt? Situationen udspillede sig for nylig på Langeland, om end med lidt andre aktører; frøen var der, men prinsessen var udskiftet med naturformidler Emil Sanderhoff. Og var han så kysseglad? Det vender vi tilbage til...

- Nej, se nu her. En frø!

Emil Sanderhoffs velkendte evne til at begejstres for alle naturens skabninger nåede nye højder, mens hans stod i et vandhul på det sydlige Langeland, iført waders og med en lille, grøn frø i hånden.

Stor trivsel i lille vandhul

- Man skal holde den i bagbenene. Sådan! Hvad siger du, Preben? Vil du kysse den? spurgte Emil Sanderhoff medvært og journalist Preben Dahl under tv-optagelser i vandhullet.

Svaret får i med det samme - det blev et tydeligt "nej".

- Der er masser af frøer her i vandhullet. Og rygsvømmere, døgnfluer og salamandre. Det er et af Skovsgaard Gods´ mange vandhuller, og det er virkelig fyldt med biodiversitet, fortæller Emil Sanderhoff, der udover at deltage i tv-programmer også formidler naturen via et job på Skovsgaard Gods.