Her kommer der flere ladestandere til elcykler

Snart kommer der syv nye ladestandere til elcykler på Langeland. Det står klart, efter at kommunen har fået bevilget 500.000 kroner fra Vejdirektoratet til formålet. Det skriver Langeland Kommune i en pressemeddelelse.

- Denne bevilling fra Vejdirektoratet er en fantastisk nyhed for Langeland. Med de nye ladestandere kan vi tilbyde bedre faciliteter for elcyklister og styrke øens position, som et af Danmarks mest oplagte rejsemål for cykelturister, udtaler Langelands borgmester Tonni Hansen (SF).

Der nye ladestandere fordeler sig med én stander i henholdsvis Lohals, Tranekær, Humble og Bagenkop samt tre i Rudkøbing.