Historisk tilbageblik: Se klip fra 30 år med op- og nedture på Langeland

Ingen Langelandsfestival i 2023. Det meldte arrangørene i går den 20 december ud i en pressemeddelelse.

- Efter lange og nøje overvejelser er vi nået frem til, at det desværre ikke kan lade sig gøre at afvikle Langelandsfestival 2023 økonomisk forsvarligt, lyder det.

Der har dog ikke altid hængt mørke skyer over den fynske festival. Her kan du se et par af de højdepunkter, der har været på Langelandsfestivalen gennem 30 år.







6.000 gæster troppede op, da dørerene åbnede for anden gang i 1992: