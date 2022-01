Holmegaard skal bruges som "buffer" for fremtidig asyltilstrømning

Mathias Tesfaye - Langeland siger nej.

Sådan lød det på Langeland, da planerne om at Holmegaard skulle være et udrejsecenter for afviste asylansøgere. Efter flere dages protester og demonstrationer på Langeland og foran Christiansborg, så droppede regeringen planerne om udrejsecenteret.

Regeringen betalte dengang 13.5 millioner kroner for Holmegaard, og nu kan Jyllands-Posten fortælle, at regeringen vil beholde bygningerne, som en såkaldt "buffer", hvis nu der skulle blive behov for bygningerne i tilfælde af større asyltilstrømninger i fremtiden.