Hotelprojekt på Sydlangeland kaster håndklædet i ringen

Det skulle have været et eksklusivt strandhotel på Langeland, men nu er planerne om projektet "Ristinge Strandhotel" droppet, det skriver manden bag projektet, Mads Zangenberg, i en pressemeddelelse.

Mads Zangenberg annoncerede i 2022, at han ville genoplive det gamle strandhotel ved Ristinge Strand på Langeland. Det lykkes dog aldrig at få solgt nok at de udstedte folkeaktier der skulle finansiere projektet. En fondsansøgning på knap 12 millioner kroner lykkedes heller ikke og projektet må derfor opgives.