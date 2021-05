Hundredvis af langelændere samlet med klart budskab - se ministerens reaktion efter mødet

- Uanset hvor man placerer sådan et udrejsecenter, er det en dårlig beslutning. Jeg vil bare også gerne minde om, at hvis der ikke kommer et nyt udrejsecenter, så betyder det, at borgerne i Midtjylland skal blive ved med at have en ret stor gruppe. Det synes vi ikke er rimeligt, forklarer ministeren.

- Min opgave er at træffe en beslutning, der fungerer for hele Danmark. Lige nu bærer Midtjylland en for stor del af byrden, siger Mattias Tesfaye.

Ministeren har derfor indkaldt partiernes udlændingeordførere til et møde om udrejsecentret på Langeland. Mødet vil finde sted på tirsdag.