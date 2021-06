Hvad skal der ske med Holmegaard? Langelænderne har masser af idéer, men mangler pengene

De to brødre Morten og Jesper Skovhus var blandt andet sammen med en række politikere fra SF, Venstre, Konservative og DF mødt op for at tale med langelænderne om gode idéer.

- Jeg håber, at det her bliver endnu en mulighed for langelænderne om at stå sammen, som vi gjorde det, da vi sagde nej til et udrejsecenter. Og jeg kan mærke på folk her, at de er mere end villige til at stå sammen igen og finde en ny funktion til Holmegaard, siger Jesper Skovhus