Hvor er vejen til Sædballe? Skilte med 'særlige navne' bliver stjålet

- Jeg tror, at folk synes, det er et lidt morsomt navn. Det er nok det, der gør, at de gerne vil have det.

Jens Schrøder har boet på Bøsseløkkevej på Langeland siden 1984.

Han har med egne øjne set, hvordan vejskiltet, der leder ham hjem, er forsvundet fra tid til anden. Uden at have ført statistik over hvor ofte, konkluderer han ikke desto mindre nøgternt:

- Det ér sket.

Vejens navn - og de relativt humoristiske konnotationer - har ved flere lejligheder gjort væsen af sig. Særligt husk Jens Schrøder et ganske særligt opkald fra en journalist hos BT.

- De ringede og sagde tillykke med, at jeg boede på Danmarks mest morsomme vej. Det havde læserne stemt om, siger Jens Schrøder og tilføjer:

- Nummer to i konkurrencen blev Sprøjtehusvej 6 i Tarm.

Mens Schrøder ikke fører statistik over hvor mange gange skiltet er blevet fjernet, forholder det sig anderledes hos Langeland Kommune.

Det blå vejskilt til Bøsseløkkevej er blevet stjålet tre gange indenfor de seneste fire år. For nylig blev et andet skilt, som peger forbipasserende i retning af Sædballe, også stjålet. Et nyt koster 3.000 kroner, siger Langeland Kommunes vejchef Heidi Larsen til Fyns Amts Avis.

- Vi vurderer, at det kan blive en udfordring, at folk begynder at løbe med det skilt, så derfor vælger vi nok det billige, siger hun til avisen.



Velkendt problem i Snave

Bøsseløkkevej er ikke det eneste sted, hvor vejskilte har for vane at forsvinde sporløst.

I Assens Kommune - nærmere bestemt i Snave - er det et velkendt problem på grund af de populære Sonofon-reklamer, der gjorde karakteren 'Polle fra Snave' populær.

Her tog borgmesteren, Søren Steen Andersen (V), alternative strategier i brug for at dække udgifterne til skilte-udskiftninger:

- Jeg har skrevet til Telenor for at høre, om de havde en god idé til en anden måde at have byskilt, når nu de har tjent penge på Snave i 20 år, sagde han til TV 2 Fyn i marts 2021.



Tilbage på Langeland har Jens Schrøder et forslag til, hvordan kommunen kan komme problemet til livs.

- Man kunne overveje at sætte det fast på en anden måde. Det dér er jo lige til at skrue af, siger han og peger på Bøsseløkkevej-skiltet.

- Du skal jo bare op at stå på et eller andet og have en skruetrækker og en svensknøgle med, så er det hurtigt gjort.

I Assens Kommune blandede den kendte tv-vært Peter Ingemann sig i problematikken. Han følte sig medskyldig i, at der over en kortere periode forsvandt hele fem Snave-skilte fra kommunen.