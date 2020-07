I dag: For 200 år siden ændrede fynbo verden

Tirsdag er det 200 år siden, at den danske fysiker Hans Christian Ørsted fremlagde sin epokegørende rapport om elektromagnetismen.

Teksten var en videnskabelig milepæl, der banede vej for fremskridt og nye opfindelser på en lang række områder.

Uden Ørsteds opdagelse ville vi ikke have moderne vindmøller, mobiltelefoner eller elektriske køretøjer. Den bruges også i højttalere, hvor elektrisk strøm og en magnet sætter højttaleren i bevægelse og laver lyd.

Ørsted havde tidligere på året i 1820 gjort den banebrydende opdagelse, da han under en forelæsning holdt en strømførende ledning hen over en kompasnål.

Nålen bevægede sig under den elektriske påvirkning.

H.C. Ørsted-udstilling på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix/Arkiv

Derefter gik det stærkt ...

Ørsteds påvisning af sammenhængen mellem elektricitet og magnetisme anvendes i elektromotoren og dynamoen, der omsætter elektrisk energi til mekanisk energi.

Fra 1820 gik det stærkt. Allerede få år senere blev den første primitive elektromotor fremstillet.

Og der kom rigtig skred i tingene, da den engelske kemiker og fysiker Michael Faraday gik den modsatte vej af Ørsted og kunne frembringe elektricitet ved hjælp af magnetisme.

I industrien brugte man senere i 1800-tallet opdagelsen til at erstatte hver enkelt fabriks egen dampmaskine. I stedet anvendte man dampmaskiner til at producere elektricitet på elværker og brugte så elektromotorer ude på den enkelte virksomhed til at hente energi.

H.C. Ørsted blev født 14. august i Rudkøbing. Han tilbragte sin barndom og første ungdom i fødebyen, men som 16-årig forlod han sammen med sin et år yngre bror Anders i 1793 Langeland og flyttede til København.

H.C. Ørsted var ud over forskning optaget af det danske sprog, som han gerne så fortrænge latin, hvor det var muligt.

Han konstruerede op mod 2.000 nye ord, hvoraf mange har overlevet til i dag. Heriblandt ilt, brint og sommerfugl.

Statue af Hans Christian Ørsted i Ørstedsparken i København. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix/arkiv