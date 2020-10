Iført gasmaske og legetøjsvåben gennem gågaden: 12-årig spredte frygt i Rudkøbing

En stille gåtur ned gennem gågaden i Rudkøbing på Langeland ændrede sig hurtigt lørdag middag kort før klokken 13.

Læs også Landejendom ramt af voldsom brand

Fyns Politi modtog nemlig en melding om, at en mand iført gasmaske og med et gevær i hånden gik ned gennem gågaden.

- Flere betjente iført skudsikker vest og med deres våben trukket mødte op i Rudkøbing for at få styr på situationen, og det kan godt have set lidt voldsomt ud for folkene i gågaden, siger vagtchef ved Fyns Politi Peter Vestergaard til TV 2 Fyn.

Viste sig at være en 12-årig dreng

Manden med gasmaske og gevær viste sig imidlertid at være en 12-årig dreng, som havde taget en tur ned gennem gågaden med et legetøjsgevær.

- Langt fra kunne geværet til forveksling godt ligne et ægte våben, og derfor anholder politiet også den 12-årige med deres egne våben trukket. Men tæt på er det tydeligt, at geværet ikke er ægte, siger Peter Vestergaard og fortsætter:

- Drengen har ikke gjort noget ulovligt, men derfor kan det selvfølgelig godt have set noget dramatisk ud.

Læs også Flere anmelder hadforbrydelser til politiet

Den 12-årig dreng er nu blevet overleveret til sine værger.