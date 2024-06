Ingen erstatning til Sandie - kommune frikendt i historisk sag

Retten lægger herved vægt på, at det af praksis følger, at bedømmelsen for offentlige myndigheder er lempelig, henset til den flerhed af interesser, som en offentlig myndighed skal tilgodese under deres myndighedsudøvelse.

Med frifindelsen skal Sandie Hansen til gengæld betale sagens omkostninger, hvilket opgøres til 60.000 kroner. Det fremgår dog af dommen, at det er retshjælpsforsikringen, subsidiært statskassen, der betaler sagsomkostningerne til Langeland Kommune.

Sagen er af Sandie Hansens advokat Jeannette Gjørret fra Stage Advokater blevet kaldt "historisk", idet udfaldet af sagen kunne blive afgørende for, hvorvidt forældre fremover kan få tilkendt erstatning i anbringelsessager, hvor kommunen har begået fejl og lovbrud i sagsbehandlingen.

I dag bor begge drenge hjemme ved Sandie Hansen. De er blevet ni år.



TV 2 Fyn arbejder på en kommentar fra Sandie Hansen, hendes advokat samt Langeland Kommune.