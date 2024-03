En af dem, der i hvert fald billedligt talt var ved at få morgenkaffen galt i halsen, da han læste det, var Langelands borgmester Tonni Hansen (SF). Han er ærgerlig over, at avisen lukker sin redaktion på øen, men han undrer sig også over, at han og kommunalbestyrelsen ikke fik noget at vide på forhånd.

- Jeg er noget pikeret over, at de ikke synes, at de skulle give et hint til mig og kommunalbestyrelsen. Det er alligevel ret væsentligt, at vi har en lokalredaktion herovre. Derudover så er det også noget med en række arbejdspladser, der bliver lukket, siger han.

Derfor mener borgmesteren, at det havde været på sin plads, hvis han og byrådet var blevet orienteret på forhånd.

- Ret mange andre arbejdsgivere de plejer lige og give et praj, hvis der er et eller andet under vejs - men det synes vores lokale medie så ikke. Det er jeg da noget pikeret over, det vil jeg gerne indrømme, siger han.

Avisen vil gerne have yngre læsere og abonnenter, og de bor hovedsageligt i Svendborg. Er det så ikke fair nok, at de vælger at prioritere på den måde?

- Nej. Det ser jeg som, at jeg får en skråt-op finger, for at sige det rent ud. Det vil sige, at jeg som plus tresårig og mangeårig abonnent på avisen, jeg er så ikke interessant længere. Det synes jeg da er en mærkelig melding at få af sin avis, siger han.

- Flertallet på Langeland er jo plus tres. Jeg føler, at mit lokalsamfund får en melding fra avisen om, at vi er ikke noget, der er værd at bygge på. Vi har den forkerte alder og så i øvrigt, så gider de ikke at have en redaktion på Langeland længere, siger han.

Avisen vil jo stadig have journalister, der vil dække Langeland. De vil så sidde i Svendborg i stedet for. Kan de ikke lave en fin dækning af Langeland?

- Det må jo komme an på en prøve, men jeg kan ikke se, at det skulle være bedre af, at journalisterne har til huse i Svendborg, når de skal dække Langeland, siger han.