Jonas, Annika og Victor konkurrerer i svimlende højder: - Det kan gå galt

Victor har konkurreret i udlandet for at få konkurrenceerfaring nok til VM, og Annika Bornebusch er den første danske high diver nogensinde, der har kvalificeret sig til VM, ifølge SvømDanmark.

Svære kår i Danmark

Årsagen til at Danmarksmesterskabet i år afholdes i Rudkøbing er, at Shores Langeland er blevet hovedsponsor på arrangementet, efter man er begyndt at opføre et permanent springtårn i Bagenkop, oplyser High Diving Danmark.

Men selv hvis Danmarksmesterskaberne skulle give langelænderne blod på tanden i forhold til high diving, må de indstille sig på, at det ikke er en disciplin, man bare lige træner til herhjemme.

For når mesterskabet slutter, pakkes det 18 meter høje stillads ned igen.

- Normalt kan man slet ikke lave high diving i Danmark. Vi har ikke noget, der er højt nok til at springe fra, og som samtidigt er lovligt. Det her er en mulighed for at man kan samles og træne i dagene op til, siger Annika Bornebusch.

- Man træner ikke rigtigt. Man bruger det meste af vinteren på at hoppe på vipper og træne fra 5-metervippen, og så når vi kommer til sommeren så rejser vi rundt i verden og træner lidt der, uddyber den mandlige danmarksmester, Jonas Madsen.