Jurist: Det er en pinlig sag for Langeland

Ankestyrelsen har rettet en så hård kritik af Langeland Kommunes sagsbehandling i sager om tvangsanbragte børn, at jurist kalder det "meget alvorligt".

Kommunen opfordres samtidig til at få gennemgået 24 sager.

- Jeg kan faktisk ikke komme i tanke om en måde, der kunne være mere alvorligt, siger jurist Hanne Hartoft. Hun er lektor ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet.

I kritikken ligger, at Ankestyrelsen "opfordrer" kommunen til, at den gennemgår samtlige sager. Det er altså ikke et krav.

Men kommunen vil sætte gang i en gennemgang, mener Hanne Hartoft. Ellers ville hun blive rigtig alvorligt overrasket.

- Det er en almindelig måde, som tilsynet har udtrykt sig på, og der udtrykker de, så kan man sige; venligt, og det plejer de altså også at gøre ved at sige, at det er noget, man bør gøre.

- Men det er en så kraftig løftet pegefinger, at det gør man, slår Hanne Hartoft fast.

Hun siger samtidig, at de implicerede familier kan have tillid til, at sagsbehandling så vil være tilfredsstillende.

- Man skal virkelig forstå her, at det er en pinlig sag nu. Nu er det blevet vurderet, at man i den grad har tilsidesat helt almindelige grundlæggende principper, siger Hanne Hartoft og tilføjer, at kommunen ikke kan tillade sig ikke, at tage det alvorligt.

Skal sikre, at reglerne er overholdt

Ankestyrelsens udmelding kommer, efter 24syv og TV 2 Fyn har dækket flere fejl og lovbrud i Langeland Kommunes håndtering af sagsbehandlingerne af tvangsanbragte børn.

Langeland Kommune bør ifølge Ankestyrelsen faktisk gennemgå samtlige sagsbehandlinger i Familieafdelingen for at se, om der er grundlag for at genoptage flere sager for at sikre, at reglerne er overholdt.

Det gælder både igangværende sager, og eventuelt afsluttede sager om tvangsanbragte børn.

Kritik modtaget med glæde

Ankestyrelsens krav til kommunen vækker glæde hos Sandie Birkholm Hansen i Bagenkop.

Hun har længe kæmpet for at få rettet fejl i en sag, hvor hun fik tvangsfjernet sine tvillingesønner.

I dag ser hun kun sine otteårige drenge fire timer hver fjerde uge - selv om hun adskillige gange har klaget over afgørelsen, og kommunen har erkendt, at der er begået fejl i sagsbehandlingen.