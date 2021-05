Jysk borgmester er lettet: Kriminelle på center giver utryghed

Tonni Hansen mener, at man bare eksporterer problemet, og det har Ib Boye Lauritsen fuld forståelse for.

- Jeg tror ikke, at man kan finde en lokalpolitiker i Danmark, der vil sige ja til det her, så det har jeg fuld forståelse for. Det er en problemstilling, som er fyldt med dilemmaer.

- Jeg har ikke forholdt mig til løsningen, men har påpeget, at det er et problem at koncentrere tre forskellige kategorier af mennesker på et udrejsecenter, og det er der nu fundet en løsning på, siger Ib Boye Lauritsen.