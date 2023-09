K om politisk ballade på Langeland: - Det her er til grin

- Jeg synes, at det her er til grin.

Så kontant er udmelding fra Jørgen Nielsen, der er konservativt kommunalbestyrelsesmedlem i Langeland Kommune og formand for Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget.

Udmeldingen kommer på baggrund af S og SF's forslag om at spare tre borgerligt ledet udvalg væk. Det sker dagen efter, at Jørgen Nielsen sammen med seks andre kollegaer i kommunalbestyrelsen har klaget til Ankestyrelsen over borgmester Tonni Hansen (SF).

- Jeg kan kun tolke det i den retning, at man vil af med os. Det er jo ikke lovligt at lave en omkonstituering, så derfor forsøger de at gøre det som et spareforslag, for måske at kunne gøre det lovligt, siger Jørgen Nielsen videre til TV 2 Fyn.

Han kalder det videre en "magtdemonstration" fra flertallets side. Han køber heller ikke forklaringen om, at baggrunden for forslaget om at nedlægge de tre udvalg vil give kommunen et ekstra råderum på 450.000 kroner. I stedet så det konservative byrådsmedlem hellere, at politikerne gik ned i løn, hvilket ifølge ham vil give den samme besparelse.

- Men det vil de ikke i rød blok, konstaterer han.