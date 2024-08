De 700 kilo kokain, som politiet fandt på en campingplads i forbindelse med en større aktion lørdag morgen, er et stort millionbeløb værd.

Henrik Vigh, der er professor og leder for Center for Global Kriminologi på Københavns Universitet, forklarer til TV 2 Fyn, at Langeland er en favorit blandt smuglerne, fordi Langeland ligger fredeligt og uforstyrret, men er tæt på en større sejlrande.