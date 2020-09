Kæmper med underskud: Union sælger campingplads

Det er DCU-Camping Billevænge på Langeland, der nu bliver sat til salg. De to andre er DCU-Camping Albuen Strand på Lolland og DCU-Camping Vesterhav ved Harboøre.

Campingpladerne giver underskud, og de passer ikke længere ind i DCU's koncept, lyder der fra DCU.

- De tre campingpladser har gennem en årrække givet betydelige underskud, og vi har kæmpet for at vende udviklingen. Og derfor har vi valgt at sætte dem til salg, siger DCU's landsformand, Anne-Vibeke Isaksen, i en pressemeddelelse.

- De tre pladser, vi nu sætter til salg, har unikke beliggenheder, og for en køber, der kan tænke kreativt, kan der for eksempel komme et sandt surferparadis ud af DCU-Camping Vesterhav – eller et outdoormekka på DCU-Camping Albuen. Men det er koncepter, der ikke passer ind i DCU-familien, som udgøres af gedigne, familievenlige, tre-stjernede pladser, siger Anne-Vibeke Isaksen.

Det er en enig bestyrelse, der står bag beslutningen om salget, og bestyrelsen har samtidig besluttet at købe Galløkken Camping på Bornholm.

