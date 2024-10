Kamp mod kommune fortsætter - Nikolaj nægter at overgive sig

Nikolaj Østa trækker mange turister til Spodsbjerg og omegn på Langeland.

Tilbage i august truede Langeland Kommune ham til at aflevere sit internetdomæne visitlangeland.dk. Et domæne, han har ejet siden 2010, og som han har brugt til at udleje både og sommerhuse gennem sin virksomhed.

Langeland Kommune bedte virksomheden overføre domænet til Visit Langeland senest 1. oktober - og hvis ikke det skete, vil kommunen gå videre med sagen til Klagenævnet for Domænenavne.



Men Nikolaj Østa har ikke overdraget sit domænenavn. Han har dog tilbudt forhandlinger, hvor kommunen kan leje eller købe domænet, men det er ikke sket. Nu venter han på, at sagen skrider videre.