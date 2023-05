Kan det virkelig passe? Henrik er dømt for at sælge kaffe fra sit hønsehus

Henrik Weile er dømt for at drive virksomhed uden at være registreret hos Fødevarestyrelsen. Selv kalder han sin cafe for en klub, hvor medlemmerne er gengangere. Kan det virkelig passe, at han ikke må sælge sin kaffe uden at være en virksomhed?