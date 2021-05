Kendt DF'er fra Langeland bliver ny folketingskandidat

- Jeg føler mig overbevist om, at vi kan trække to mandater på Fyn ved det kommende valg, og jeg satser på, at det bliver mig, som snupper det ene, siger Kim Welcher, som er født og opvokset i Illebølle på Sydlangeland.

De senere år har han ved siden af sit politiske arbejde drevet en antikforretning ved Tryggelev.

Garvet DF'er

Trods sine kun 33 år har Kim Welcher været med i Dansk Folkeparti i næsten 15 år.



Han meldte sig som ganske ung ind i Dansk Folkepartis ungdom, som han senere blev formand for på Sydfyn.