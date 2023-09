Det er kun et par dage siden, at Michael Falch sammen med datteren Mathilde Falch annoncerede deres nye festival, NÆR.



Fredag blev billetterne officielt sat til salg, og efter kun fem minutter kunne festivalen melde udsolgt.

Det skriver Michael Falch på sin facebookside.



- Tak for den enorme interesse for vores nye poetiske charity musikfestival NÆR på Langeland i 2024, skriver den folkekære musikker i et facebookoplag.