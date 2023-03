Københavnerne kommer til Langeland: - Oline og Johannes skiftede Sydhavnen ud med Sydfyn

En negativ kurve er knækket.

Langeland Kommune kan nemlig notere, at der samlet set bor 68 flere mennesker på Langeland i 2022, sammenlignet med året før. Det er første gang i fem år, at Langeland oplever at blive flere i stedet for færre mennesker i kommunen.



- Det var bare så dejligt hernede, så vi begyndte også at kigge på hus her, og efter noget tid fandt vi den helt rigtige bolig til den helt rigtige pris, siger Oline Brønd, der er flyttet til øen fra Sydhavnen i København sammen med sin mand Johannes Lockwood og deres søn.

Også borgmester Tonni Hansen (S) er begejstret over befolkningstilvæksten.



- Det betyder rigtig meget for vores selvforståelse. Det tager vi som et kæmpe skulderklap i forhold til vores forsøg på at tiltrække nye borgere.

Fred og ro

Oline Brønd og hendes mand var trætte af storbyens stress og jag og havde lyst til at prøve noget nyt.

De valgte derfor at vinke farvel til deres lejlighed i København.

- Vi havde længe tænkt på at flytte ud af byen. Vi havde fået et barn og havde lyst til at komme ud, hvor der var mere roligt, mere natur og et mere nærværende lokalmiljø, fortæller Oline Brønd.

De havde både Møn og Bornholm i kikkerten, men en tur til Langeland i påsken sidste år fik dem til at skifte mening.

- Jeg synes, Langeland byder på meget natur, strand og skov. Man får en anden ro i forhold til København, hvor der altid er et højt tempo. Det slipper man for her, og så er folk meget imødekommende, siger Oline Brønd.

Valget faldt på et gult murstenshus 12 minutter syd for Rudkøbing i den lille by Herslev.

- Vi er landet godt og har også fået nogle nye venner, som også er tilflyttere. Vi er også rigtig glade for den børnehave, vores dreng er kommet i, og så er det nyt for os at have vores helt egen have, griner hun.