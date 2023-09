Kom med indenfor: Plejehjem til salg - du kan selv bestemme prisen

Et tidligere plejehjem på Langeland er sat til salg uden mindstepris. Solhjem hedder det, og det lyder idyllisk, hvilket det med garanti også har været engang.

Men nu er det lukket, og Langelands Kommune har besluttet sig for at skille sig af med bygningerne for enhver pris - bogstaveligt talt.

Man kan altså sende et bud helt ned til én krone, hvis man kunne tænke sig at eje over 4000 kvadratmeter jord på det nordlige Langeland sammen med en bygning på 843 kvadratmeter.

En bygning som tilsyneladende trænger til en kærlig hånd.

Kommunen har modtaget to bud. Det ene blev trukket tilbage, mens et andet bud på 25.000 kroner ikke overholdte reglerne for, hvordan bud skal fremsendes.

Status er dermed, at der er nul bud - og chancen er stor for at gøre sig et røverkøb.

Inventar følger med

Plejehjemmet blev bygget i 1955, men har de seneste år kun fungeret som aktivitetscenter for øen.

Aktivitetscentret flytter dog nu i nye lokaler. Så køber man bygninger - uanset prisen - får man den helt for sig selv.



Bygningen rummer 33 værelser, ni toiletter, et badeværelse og et køkken.

Hele herligheden opvarmes gennem centralvarme med oliefyr. Olien opbevares i en 10.000 liter stor tank, som blev etableret i 1977.

Og som om det ikke var nok, så medfølger alt inventar, som står tilbage i bygningen. Dermed er der frit slag for fantasien med, hvad man kan bruge sådan en bygning med inventar til.

Ifølge Tingbogen var ejendomsværdien i år 2020 for bygningen 2.150.000 kroner, mens grundværdien var beskedne 150.000 kroner.

Bud kan afgives på Langelands Kommunes hjemmeside gennem en særlig formular.