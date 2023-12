Kommunal chef indrømmer “rod fra ende til anden” på skjult optagelse - ekspert rystet

Chef bekræfter udsagn

TV 2 Fyn har onsdag snakket med chefen, og læst ordene i lydoptagelsen op for ham:

Er det dig, som har sagt de her ord?

- Jeg vil starte med at sige, at jeg undrer mig over, at jeg er blevet optaget. Normalt har jeg intet imod, at folk optager møder, men så er det med konsensus fra begge parter. Men substansen i det, der bliver sagt, er rigtig nok, og det lyder som noget, jeg kunne have sagt, siger chefen.

Så forholdene var sådan i socialafdelingen tilbage i juni?

- Ja, men sådan er det bestemt ikke længere. Nu er der kommet en ekstrabevilling, som betyder, vi har sendt opgaven med at undersøge de ting, som Ankestyrelsen skal have undersøgt, ud af huset. Det gør, at vi har tid til at fokusere på vores kerneopgaver nu, konstaterer chefen.

Så det vil sige, at der allerede er reageret på den situation, som I stod i tilbage i juni?

- Ja, det er der.

Lokalpolitikere har udtrykt bekymring for, om det eksterne firma undersøger de rigtige ting for Ankestyrelsen. Tror du det er de rigtige ting, der bliver undersøgt?

- Ja.

Ekspert rystet

Tidligere på dagen besøgte TV 2 Fyn Bente Adolphsen, som er cand. jur. og ekspert i socialret. Under besøget afspillede vores reporter lydfilen for hende, og spurgte hvad hun mente om den.

- Jamen, jeg er rystet, konstaterer hun og fortsætter:

- Jeg kan slet ikke forstå, man kan tale sådan til en - det må jo være en familie eller en borger, som selv har en børnesag, og derfor har klaget - og så få sådan et svar. Det kan jo slet ikke berøre en borger, hvad andre har været ude for. Jeg synes, det er håbløst at hælde sin frustration ud i hovedet på en borger. Jeg fatter det ikke.

Bente Adolphsen hæfter sig ved, at socialchefen fortæller om, hvad han selv har overskud til.

- Men han er myndighed, så man kan ikke sådan sidde og sige "det orker jeg ikke lige" eller "nu kigger jeg fremad". Han er myndighed, og derfor skal han løse sine myndighedsopgaver. Han er sådan set uinteressant som person.

Langelands Kommune er lige nu ved at gennemgå 298 sager efter et påbud fra Ankestyrelsen. Det er disse sager som siden 2022 har haft bevågenhed i offentligheden, og som er grundlag for, at Langeland Kommunes socialafdeling har udliciteret opgaver efter en særbevilling fra kommunalbestyrelsen.