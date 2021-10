Kommune mangler 36 plejehjemspladser i 2025

På Langeland er næsten hver tredje indbygger folkepensionist, og tæt på en tiendedel er over 80 år gammel.

Samtidig har man erfaret, at mange ældre søger til øen for at nyde deres otium.

Og selvom ældre spiller en stor rolle i at holde liv i foreningslivet på øen, så kan demografien give udfordringer i fremtiden. Prognoser viser, at der på øens seks plejehjem vil være 36 pladser for lidt, når kalenderen når 2025.

- Problemet er i bund og grund, at de små plejehjem ikke kan ikke forrente sig. Samtidig er anlægsbudgettet skåret ind til benet. Så vi er nødt til at finde på noget andet, siger Winni Kielstrup, der sidder i Sundhedsudvalget og stiller op til en ny periode for SF.