Kommune skal spare 35 millioner kroner: - For lokalsamfundet vil det være katastrofalt

I forvejen har man i gennemsnit færre børnefamilier end resten af landet. Kun 15,7 procent af indbyggerne på øen er børnefamilier mod landsgennemsnittet på 24,7 procent.



Det er jo også dyrt at holde gang i en daginstitution, hvor der kun er 18 børn. Kan du ikke forstå, at man bliver nødt til at lukke nogle af de steder, hvor det ikke kan løbe rundt?

- Selvfølgelig er det omkostningstungt at holde i gang, og det kan jeg sagtens forstå. Men jeg tror også bare, at for samfundet, Langeland Kommune som helhed, så bliver det for omkostningstungt at lade være.

Skånet i seneste budget

Det var netop børneområdets vigtighede for lokalsamfundene, der sidste år lå til grund for, at man holdt området fri.

- Vi har nogle yderområder i nord og syd på Langeland. Og der er dyrere at drive daginstitutioner. Men det er væsentligt i forhold til at holde liv i de her lokalsamfund. Og derfor siger vi: Det prioriterer vi.

Sådan lød det i september sidste år fra borgmester Tonni Hansen (SF). Men denne gang er der foreslået besparelser på området for 6,7 millioner kroner.

Budget kataloget lægger op til blandt andet at ændre i skolestrukturen ved at lægge skoler sammen, effektivisere for 2,5 millioner kroner årligt på det specialerede børneområde, ligesom man foreslår at lukke juniorklubberne i Humble og på nordlangeland.

TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra borgmester Tonni Hansen, men han kunne ikke stille op mandag

Høringsfristen for budgetkataloget er sat til 16. maj. Man kan læse det samlede budgetkatalog her.





