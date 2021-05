Krible krable: Elever hjælper truede insekter

Og det er ikke så meget biodiversitetskrisen, men mere råd til, hvordan man er til gavn for jordbundens beboere, som er på skoleskemaet denne undervisningsdag.

- Det handler ikke om at få dem til at forholde sig til krisen, men vi kan sagtens få dem til at se på biodiversiteten, siger Claus Olesen.

- Vi har alle sammen hørt om biodiversitetskrisen, og jeg tænker, det er bedre, vi giver børnene nogle redskaber til, hvordan man kan gøre det bedre for insekterne i stedet for at vise, det hele er sort.

Det er forummet Naturvejledning Danmark, som har 420 naturvejledere som medlemmer, og DR Ramasjang, som i samarbejde har startet projektet