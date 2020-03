Krigsfanger drev i land: Museum søger lokale krigsberetninger og genstande

Stærkt presset af sovjetiske styrker besluttede tyskerne 4. maj 1945 at flytte cirka 1.400 franske og sovietiske krigsfanger fra en fangelejr i det nordøstlige Tyskland.

Krigsfangerne blev smidt på en flydepram og sendt til havs. Undervejs strandede prammen, og under stor dramatik blev fangerne reddet i land på Langeland.

Franske og russiske krigsfanger på Langeland Foto: Langelands Museum

De tyske vagter flygtede blot for senere at erfare, at Tyskland kapitulerede.

Situationen var skelsættende på Langeland, da øen havde været skånet for tysk tilstedeværelse hele besættelsesperioden. Med strandingen kom, der pludselig enormt mange fremmede soldater til øen.

I år er det 75 år siden den skelsættende episode. Derfor vil Langelands Museum markere episoden med to udstillinger. Men de mangler genstande og udsagn fra perioden og opfordrer lokale til at henvende sig.

- Vi ønsker at udvide vores samling, fordi det er en markant episode, som vi ønsker at fokusere på. Og som vi gerne vil bringe videre til senere generationer. Derfor er det vigtigt for os, at vi i første omgang kan låne nogle af genstandene, fortæller museumsleder Peer Henrik Hansen.

Dog håber han, at flere vil donere genstande permanent til museet.

- Så man om 100 år vil kunne lave en udstilling igen om den her stranding.

Flere langelændere har allerede meldt tilbage med både beretninger og genstande.

- Det er vi rigtig, rigtig glade for, siger Peer Henrik Hansen.

Gaver fra russere og franskmænd

Selvom det sikkert var overvældende, tog Langelænderne godt imod de fremmede.

Derfor er mange af genstandene gaver, lokale langelændere har fået fra krigsfangerne. Blandt andet har museet fået lov at låne et kors fra en fransk krigsfange. Korset var en gave til en lokal skolepige. Hun fik korset fra krigsfangen, fordi hun delte sin madpakke med ham.

Både med krigsfangerne på vej mod Langeland Foto: Langelands Museum

Ifølge museumsformidler på Langelands Museum Peter Krogsted Nielsen er det essentielt, at der følger en historie med til genstanden.

- Historien om hvordan det er kommet i giverens hænder, er faktisk det afgørende. Det er det, som fortæller noget om, hvad der er foregået i forholdet mellem lokalbefolkningen og fangerne, forklarer Peter Krogsted Nielsen

Det har særlig interesse for Langelands Museum, hvis nogen skulle ligge inde med genstande, gaver, breve eller andet, der har tilknytning til de franske fanger. For de sovjetiske fangers vedkommende er det især breve, beretninger eller artikler, der viser, at der har været kontakt til fangerne efter hjemsendelsen.

Museet tager desuden gerne imod aflagt dagligt herretøj fra 1940'erne til brug i udstillingerne.

Udstillingerne åbner i forbindelse med 75-året for denne begivenhed i maj 2020.