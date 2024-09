Kromutter amok på Trustpilot - det er måske ikke så dumt, lyder det fra ekspert

Guldgrube eller mødding

Ida Holgaard har set de mange dårlige anmeldelser, der er kommet i kølvandet på historierne om Mariah Sama Veith mudderkastning på Trustpilot. Af samme årsag satte hun sig 16. august til tasterne for at give sin mening til kende om slotskroen.

- Jeg kan godt se, at hun ikke svarer folk så pænt, men hun har fortalt til os, at hun ikke synes, folk skriver så pænt om hende. Hun skal nok lære at skrive pænere, men vi vil gerne have, at andre kan se, at vi har været godt tilfredse med vores ophold på Tranekær Slotskro.

Om det er godt eller skidt for Tranekær Slotskros videre eksistens at gå til modangreb på dårlige anmeldelser, tør Bo Bomuld ikke spå om. Men han tør heller ikke afvise, at der kan komme et ekstra pres på kroens bookingsystem efter en tur i mediemøllen.



- Trustpilot kan både være en guldgrube eller en mødding for virksomheder, der får tændt en ild i folk. Det er en trend at gå til modangreb, efterhånden som folk bliver mere og mere kontante. Ofte får man også løsnet op på en vittig måde.

- Mariah er et menneske, der lever af sine følelser og impulsivitet. Hun skal nok få drevet brandet videre ud. Det gode ord til hende fra mig er, at hun skal blive ved med at være sig selv, lyder det fra Bo Bomuld.