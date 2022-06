Kun én vej til og fra Fyn: Langelandsfærge sætter alle sejl for at håndtere Tour de France-trafik

- Det er en dag, der længe har stået med store røde flag for os.

Der er ingen tvivl om, at lørdag den 2. juli 2022 bliver en helt særlig dag for Seniorkaptajn hos Langelandslinjen Jens Christian Bjeldorf.

- Vi er klar på, at vi forhåbentligt får en masse glade mennesker på overfarten, siger han.

Mens gæsternes humør endnu står i det uvisse, er mængden af dem uden tvivl. For en af årets største rejsedage bliver nemlig i år særligt kompliceret.

Fra klokken 13 til 18 vil Storebæltsbroen nemlig være lukket på grund af Tour de Frances ankomme til Nyborg. På en gennemsnitlig dag i juli passerer 40.000 biler hovednerven mellem Fyn og Sjælland – og en stor portion af dem skal altså denne dag finde en alternativ løsning.

Den løsning kan være Langelandslinjen, der sejler mellem Spodsbjerg på Langeland og Tårs på Lolland.

Her er der én afgang i timen på hver side fra klokken 5 om morgenen til 23 om aftenen. Og i fem timer bliver den altså den eneste direkte forbindelse for biler mellem Fyn og det østlige Danmark.

- Vi har sat alt disponibelt mandskab ind og er klar til at tage imod alle de passagerer, vi har lov til, siger Lars Christian Bjeldorf.

Udover Tour de Frances relativt store indflydelse på trafikken lørdag den 2. juli, er der samme dag afslutning på den store musikfestival i Roskilde, mens også DGI’s landsstævne i Svendborg, med op imod 30.000 gæster, finder sted.

- … og Havnefestival i Spodsbjerg, indskyder førstestyrmanden på båden.

Book en plads og kom i god tid

Mange faste brugere af Langelandslinjen er vant til bare at køre ned og tage færgen og satse på, at der er plads. Hvilket der for det meste er. Men netop denne dag er det en god idé at forberede sig hjemmefra.

- Vi forventer i hvert fald i det tidsrum, at broen er lukket, at der kommer til at være rigtig mange. Så vi anbefaler folk at booke en plads og komme i god tid. Og man skal huske at komme senest et kvarter før, siger Jens Christian Bjeldorf.

DSB har meddelt, at de sætter ekstra afgange ind – både til musikfestivalen i Roskilde, Tour de France-tilskuerne i Nyborg og de mange feriegæster, der skal transporteres på tværs af landet.

Men skal man have sin bil med, er færgerne eneste løsning. Molslinjen, der ejer Langelandslinjen, driver også overfarterne direkte mellem Jylland og Sjælland, og her melder rederiet allerede nu om stort set udsolgt.

Så også folk, der skal dén vej, skal nu over Langeland. Og de skal være velkomne, siger Jens Christian Bjeldorf.

- Vi er glade for vores passagerer. Jo flere jo bedre. Så det er en spændende dag. Vi kan godt lide at have mange gæster. Så er der gang i skibet, og der er lidt ekstra tryk på, men det er sådan noget, vi synes er sjovt.

Men selvom de er klar til at tage imod de ekstra gæster på Langelandslinjen, opfordrer politiet faktisk folk til helt at lade bilen stå og rejse en anden dag. Den 2. juli 2022 bliver nemlig den største trafikale udfordring nogensinde.