Kun i Vollsmose: Nu kan politiet udskrive bøder til borgere uden mundbind

I Vollsmose Sogn er det nu som det eneste sted i landet strafbart ikke at bære mundbind i butikker og basarer.

De skærpede regler trådte i kraft natten til onsdag, efter et politisk flertal gav opbakning til forslaget på et møde i Epidemiudvalget mandag. Mødet blev holdt på baggrund af, at der i lang tid har været ekstraordinært mange smittede med coronavirus i Vollsmose.

Dermed kan politiet nu udskrive en bøde på 2.500 kroner til alle, der ikke overholder reglerne for brug af mundbind i Vollsmose. I den forbindelse forventer Fyns Politi at være til stede i området, udtaler politidirektør Arne Gram i en pressemeddelese:

- Vi vil fra Fyns Politis side være synligt til stede særligt de steder, hvor skærpelsen gælder, og vi vil skrive bøder ud på stedet, hvis de nye og skærpede regler ikke er overholdt.

Uændrede regler for mundbind

Udover, at det nu er strafbart ikke at bære mundbind på indendørs offentlige steder i Vollsmose, er det også strafbart for detailhandlen at undlade at skilte med kravet. Men selve reglerne for brug af mundbind er ikke ændret.

- Vi har en meget alvorlig smittesituation i Vollsmose, som vi og vores gode samarbejdspartnere med alle midler skal have stoppet. Der er heldigvis rigtig mange borgere i bydelen, som gør alt det rigtige, men der er desværre stadig nogle, som ikke har forstået alvoren i det smitteudbrud, vi lige nu oplever i Vollsmose, siger politidirektøren.

De skærpede regler gælder derfor, hvor der i forvejen er krav om at bære mundbind.

Det omfatter detailhandlen, herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader og steder, der sælger mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet.

Undtagelsen for brug af mundbind gælder fortsat for personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.