Kun to uger på markedet: Fynsk ø solgt for stort millionbeløb

Måske vigtigst af alt er øen kuperet, hvilket giver mulighed for udsigt ud i alle fire verdenshjørner. Samtidig er der garanti for, at man bliver fri for naboer, hvis det er det, man ønsker.

Og det var der altså en køber, der var meget interesseret i. I hvert fald blev den otte hektar store ø i i Det Sydfynske Øhav solgt til udbudsprisen - ti millioner kroner - på altså meget kort tid.