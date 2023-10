Langelænder afslørede tyveri fra et af verdens største museer - nu skal 2,4 millioner genstande sikres

En kunsthandler fra Rudkøbing er medvirkende til, at et af verdens største museer, det hæderkronede og skandaleramte British Museum, skal i gang med at digitalisere hele sin samling.

Det skriver blandt andre BBC.

Ittai Gradel, som kunsthandleren hedder, blev nærmest verdensberømt i sommer, da det kom frem, at han havde været med til at afsløre, at en af museets museumsinspektører havde stjålet og videresolgt genstande fra museet.

Det betød blandt andet, at topledelsen gik af, og nu vil British Museum bruge de næste fem år på at lægge sin samling online. En samling, der tæller 2,4 millioner genstande, hvoraf halvdelen allerede er blevet digitaliseret.

Ved at lægge det hele frem til hele verden, vil man forsøge at undgå, at et lignende omfattende tyveri, som Ittai Gradel afslørede, kan ske igen.

- Det er min overbevisning, at den vigtigste reaktion på tyverierne er at øge adgangen, for jo bedre en samling er kendt, og jo mere den bruges, jo hurtigere bliver fraværet bemærket, siger museets midlertidige direktør, Sir Mark Jones, til BBC.

En lettelse

Ittai Gradel er glad for, at British Museum vil digitalisere sin samling.

- Jeg har hele tiden håbet, at der vil komme noget konstruktivt ud af det, siger Ittai Gradel.

- Det er den rette vej at gå, for som museet selv siger, er den bedste måde at sikre samlingen på ikke ved at låse den inde, men i stedet at gøre den så tilgængelig som mulig.

British Museum har oplyst, at 2.000 genstande er forsvundet fra samlingen, og at 350 af dem er kommet tilbage.

Ifølge Ittai Gradel er det kun ham, som har leveret genstande tilbage.

- Det er en lettelse, at jeg, så vidt jeg ved, ikke har flere tyvekoster liggende i skuffen. Det har virkelig været en belastning for mig at have den viden, siger han.