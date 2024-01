Langelænder satte gang i kunstskandale - flere værker er væk

Tilbage i februar 2021 hev kunsthandler fra Rudkøbing Ittai Gradel fat i British Museum i London, fordi han var på sporet af noget fusk. En af museets museumsinspektører havde stjålet og videresolgt genstande fra museet, kunne Ittai berette.



Nu viser det sig, at det ikke kun er British Museum, der har problemer med manglende genstande. Siden sidste sommer, hvor Ittai satte gang i en museumsskandale af nærmest usete højder, har det vist sig, at flere britiske museer ikke kan gøre rede for 1700 genstande, som har været i deres besiddelse, skriver det engelske medie The Guardian.

Blandt de 1700 genstande, som ifølge aktindsigten mangler, er også en indgravering af kong John fra midten af 1800-tallet. Desuden mangler en bronzeskulptur af maleren Thomas Stothard og et fotografi fra brylluppet mellem den nu afdøde dronning Elizabeth og prins Philip. En tegning af dronning Victoria fra 1869 mangler også.

De førnævnte genstande fra portrætgalleriet National Portrait Gallery i London blev alle meldt savnet mellem 2007 og 2022. Museet oplyser ifølge The Guardian, at det ikke er klar over, om genstandene er gået tabt, eller om de er blevet stjålet.