- Langeland er som fuld narkose for mig, siger Rikke

En brand og en frø kom på tværs

I mere end 30 år har Rikke arbejdet i tekstilbranchen, kludekræmmer kalder hun sig selv. På de utallige rejser til Italien faldt hun for konceptet med et "Artists in residence", og da den rette grund dukkede op på Langeland, få kilometer fra hendes fritidshus gennem 25 år, slog hun til. Men inden hun nåede at købe, brændte huset. Alligevel gennemførte hun handlen og har bygget et helt nyt hus på grunden, der ligger naturskønt med tre søer og en fredet mose som nabo.

Den vilde natur er ikke bare vederkvægende for sjælen og inspirerende for kunstnerne, den gemmer også på flere fredede arter, så blandt andet derfor er åbning for offentligheden begrænset til fire uger om året for at beskytte det sorte egern og den spidssnudede frø.

Fuld narkose

At det netop blev Langeland, der er rammen for Rikkes galleri, er ingen tilfældighed. Til hverdag bor hun i hjertet af København, hvor det konstant larmer og hviner af trafik og sirener. Men når hun kommer til Langeland, falder hele kroppen til ro:

- Det er som at have været i fuld narkose, når jeg vågner her efter otte timers uafbrudt søvn. Det er fantastisk, og jeg er forelsket i Langeland.

The Fat Eye har åbent hele efterårsferien for offentligheden. Efterfølgende kan man kan aflægge besøg efter aftale. Se mere på The Fat Eyes hjemmeside