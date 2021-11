Langeland er talt op: Borgmesterposten i spil

Stemmerne er talt på Langeland, hvor Venstre oplever en lille fremgang med et mandat. Det samme gør Radikale Venstre.

SF har også fået lille fremgang på 1,4 procentpoint og forsvarer dermed det flotte valg i 2017.

- Min mavefornemmelse er super god lige nu. Jeg er stolt over, at langelænderne kvitterer positivt for mit arbejde de sidste fire år, siger Tonni Hansen (SF), der dog er en anelse urolig over, at Socialdemokratiet og Venstre mødtes først til forhandling.

- Jeg har en aftale med Socialdemokratiet, så jeg satser på, at en aftale er en aftale. Men lad os nu lige give det 10 minutter, og så ser vi, hvad der sker.

Fra den 1. januar 2022 forventer Tonni Hansen dog, at han fortsat er borgmester.

- Langelænderne har peget på mig, så jeg satser på, jeg er borgmester.

Men på en valgaften kan alt ske. Godt nok går SF frem ved valget, men intet er afgjort endnu.

- Den er ikke hjemme for Tonni Hansen endnu, fordi der er forskellige konstitueringsmuligheder. Venstre og Konservative kan gå sammen, og så har de de magiske otte, og så har de borgmesterposten, siger TV 2 Fyns Samfundsredaktør Jakob Risbro.