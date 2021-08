Langeland får 37 millioner kroner - men borgmesteren er langt fra tilfreds

Mulighed for tilskud over flere år

Puljen er fordelt efter tre overordnede kriterier. Det er demografiske og socioøkonomiske udfordringer, aktuelle økonomiske udfordringer og vedvarende økonomiske udfordringer.

Desuden har Langeland, Lolland og Læsø kommuner fået mulighed for at lave en aftale om særtilskud over flere år.

- Vi skal sikre sammenhæng og balance i det kommunale Danmark, så alle kommuner har nogenlunde lige muligheder for at løse deres opgaver. Regeringen rækker nu særligt ud til de kommuner, hvor der er mange udfordringer på én gang, eftersom særtilskud kan være med til at holde hånden under en udfordret økonomi. Og for de kommuner, der får mulighed for flerårigt tilskud i et partnerskab, skaber vi nu rum til mere langsigtede investeringer i tiltag, der kan forbedre kommunens situation, siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S).



Langeland og Ærø kommuner har også mulighed for at at låne seks millioner kroner hver i 2022 fra en lånepulje på 200 millioner kroner.