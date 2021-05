Langeland får støtte fra hele landet: - Jeg bliver helt varm om hjertet

Det er ministerens melding om, at han ikke vil "tromle" planen igennem, hvis et politisk flertal er imod, der giver borgmesteren håb.

- Der er et stort politisk flertal, der har tilkendegivet, at et udrejsecenter på Langeland af den her kategori og med det her klientel vil være meget uhensigtsmæssigt og skadeligt for Langelands muligheder, siger Tonni Hansen.

Hele blå blok har erklæret sig som modstander af planen, og også støttepartiet SF har klart sagt fra.

Spørger man borgmesteren på Langeland, hvad der er gået galt for regeringen, lyder analysen:

- Jeg tror, det er en kombination af, at der har rejst sig en folkelig modstand mod planen om at placere et udrejsecenter i en af de mest udsatte kommuner i kongeriget, som lige er ved at have fået styr på det, og som er begyndt at rive sig selv op ved hårrødderne.

- Kombineret med, at støttepartierne heller ikke var blevet hørt og derfor blevet noget fortørnet.

- Jeg tror, at regeringen er blevet lidt overrasket over, at man ikke bare kunne køre det igennem hen over natten, siger Tonni Hansen.

Sympati fra hele landet

Det er kommet bag på borgmesteren, at folk fra hele landet har sendt sympatitilkendegivelser.

- Det har vundet genklang i hele Danmark, og jeg bliver helt varm om hjertet, når jeg læser de tilkendegivelser, der er strømmet ind, siger Tonni Hansen.

Han tror så meget på, at Langeland slipper for et udrejsecenter, at han har udtænkt en alternativ plan for ejendommen Holmegaard.

- Jeg synes da, at man - nu hvor staten har købt Holmegaard - skulle flytte Udlændingestyrelsen hertil i forbindelse med udflytning af de næste statslige arbejdspladser.

- Så tror jeg, der vil stå 200 langelændere og juble, næste gang Mattias Tesfaye kommer på besøg, siger Tonni Hansen med et grin.

Ministeren har indkaldt ordførerne på Christiansborg til et møde tirsdag aften for at drøfte spørgsmålet om placering af udrejsecenteret.