Langeland holder vejret: Håber inderligt på grænseåbning

På Langeland holder alle vejret lige nu. De forhandlinger, som Folketingets partier lige nu er i gang med, kan nemlig få stor betydning for Langelands økonomi, der, efter coronavirus brød ud, har taget et hårdt slag.

I påsken blev vi bombarderet af gæster fra Sjælland, som har et noget anderledes smittetryk, end vi har, og det skete der ikke noget ved Nikolaj Østa, indehaver, Ibi Bootsverleih

Fælles for alle på Langeland er et brændende ønske og håb om, at grænserne bliver åbnet.

- Det er altafgørende for os her på Langeland, at der bliver åbnet for grænserne. Det er vigtigt, at vi får nogle udenlandske turister i sommerhusene, som kan lægge nogle penge i de lokale butikker og i vores egen bådudlejning selvfølgelig, fortæller Nikolaj Østa, der er indehaver af Ibi Bootsverleih, til TV 2/Fyn.

Uvisheden kan betyde fyringer

Nikolaj Østas bådudlejningsfirma lever stort set kun af tyske turister, og det betyder derfor, at hans både har ligget stille i Spodsbjerg Havn i over to måneder.

I påsken kom bådene dog endelig ud på en sejltur. Folk fra resten af Danmark kom nemlig til Langeland for at holde lidt ferie, og fordi bådudlejlningsfirmaet uden problemer kunne håndtere de mange gæster, så mener Nikolaj Østa også, at tyske gæster på samme måde er velkomne.

Tyskland har næsten et lavere smittetryk end Danmark, og derfor mener jeg, at det vil være rimelig risikofrit at lade tyskerne komme ind i Danmark igen Tonni Hansen, borgmester, Langeland, SF

- I påsken blev vi bombarderet af gæster fra Sjælland, som har et noget anderledes smittetryk, end vi har, og det skete der ikke noget ved. Folk har forstået, at det bedste våben mod coronavirus er at holde afstand og sørge for en god hygiejne. Det har de også forstået i Tyskland, siger han.

Hvis ikke grænsen snart åbner, så kan det have betydning for de ansatte i Nikolaj Østas firma.

- Der er ikke nogle, der ved, hvad de skal gøre, og der er mange, der heller ikke tør booke en båd på grund af uvisheden. Vi har selvføkgelig lidt hjælpepakker, men vi ved ikke, hvad vi skal gøre med de folk, der stadig går hjemme, fortæller han.

Kan sagtens håndtere de sundhedsfaglige udfordringer

Langelands borgmester Tonni Hansen (SF) mener ligeledes, at grænserne snart bør åbnes. Det er det absolut vigtigste for Langeland, fortæller han.

- De store sommerhusområder er afhængige af gæster fra Tysklnad, og derfor er der behov for, at grænserne bliver åbnet. Tyskland har næsten et lavere smittetryk end Danmark, og derfor mener jeg, at det vil være rimelig risikofrit at lade tyskerne komme ind i Danmark igen, siger Tonni Hansen.

Borgmesteren fortæller i den forbindelse, at tyskerne har håndteret coronavirus lige så flot som Danmark, og at de derfor allerede kender til de retningslinjer, som virker mod smitte.

- Vi har cirka 500.000 overnatninger på Langeland om året, og omkring 300.000 af dem er tyskere. Det siger lidt om, hvor vigtige tyskerne er for os, siger han og tilføjer:

- Vi har allerede vist, at vi kan håndtere de sundhedsfaglige udfordringer. Der er ingen smittede på Langeland, og der er stort set ingen smittede på Fyn. Tyskerne har gjort nøjagtig det samme, siger han.

Ikke kun grænsen er med på ønskelisten

Men det er ikke kun drømme om grænseåbning, man kan finde på Langeland. Foran en tysk bygget ubåd, som er en del af Langelandsfortets udstillinger, står nemlig Jens Rønholt, der til dagligt er bestyrer af entrécenteret.

Foran den norske ubåd - en del af udstilligen på Langelandsfortet, står Jens Rønholt og drømmer om at kunne åbne koldkrigsmuseet før tid. Foto: Morten Albek

Han håber, at koldkrigsmuseet kan få lov til at åbne tidligere end ellers meldt ud.

- Det har været en lang og sej periode, og vi ville jo frygtelig gerne i gang nu. Vi har hele tiden håbet på, at vi var med i de tidligere faser, men som det ser ud nu, så bliver det vores tur den 8. juni. Vi håber dog stadig, at vi kan få lov til at åbne før, siger han til TV 2/Fyn.

Men selvom fortet lige skal have lov at åbne først, så tænker Jens Rønholt også på de mange tyske gæster, som plejer at kunne aflægge koldkrigsmuseet et visit.

- Det tyske gæster er også meget vigtige for os. Der er mange sommerhuse på Langeland, og de bliver tit booket af tyskerne. Og de besøger også Langelandsfortet, siger han og tilføjer:

- Tyskerne er jo generelt interesserede i historie, og så har vi også et originalt stykke af Berlinmuren, som de finer interessant.