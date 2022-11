Langeland hyrer eksternt konsulentfirma: Borgmester tror ikke børnesager ændres

Beslutning taget før kritik fra Ankestyrelsen

Men beslutningen om, at hyre et eksternt konsulentfirma har kommunen sat i gang, efter at kommunens ledelsestilsyn har skønnet, at der er sket fejl i flere sager.

- I forbindelse med vores egen redegørelse i september kom det frem, at der var væsentlige kritikpunkter i sagerne, siger borgmesteren.

Ledelsestilsynet vurderede også at kommunen ikke selv har personalemæssige ressourcer til selv at løfte opgaven.

- Vores tilsyn har vurderet at det er nødvendigt, at vi hyrer ressourcer udefra, fordi vi er nødt til at gennemgå alle vores aktive sager, da vi skønner, at der kan være problemer i dem, siger han.

Konsulentfirmaet skal nu gennemgå samtlige aktive sager.

- Det drejer sig om 15 sager, plus fire sager, som er afsluttet tre år tilbage, siger Tonni Hansen.

Langeland Kommune har to måneder til at vende tilbage til Ankestyrelsen med konkrete planer for, hvad kommunen vil gøre for at imødekomme kritikken.

Ifølge borgmesteren vil Langeland Kommune følge Ankestyrelsens anbefalinger og endda gå længere end det, hvis det bliver nødvendigt.



En af dem, der har fået tvangsfjernet sine børn, er Sandie Hansen, der oplevede flere tilfælde, hvor kommunen ifølge hende handlede i strid med loven.