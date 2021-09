Langeland indgår krisebudget - og fremtiden kan være 'katastrofal'

Det er ikke ligefrem positive vendinger og håb for fremtiden, der præger den budgetaftale som politikerne på Langeland netop har indgået.

Tværtimod.

Ord som krise og katastrofal bliver brugt i aftalen, der mest af alt har haft fokus på at holde skindet på næsen.

- Vi skal finde 20 millioner kroner i vores budget, fordi vi ikke tilnærmelsesvis fik det særtilskud fra staten, som vi havde regnet med, siger Langelands borgmester Tonni Hansen (SF).

Skåret ind til benet

Langeland kommune havde søgt om at få et særtilskud på 69 millioner kroner fra staten, som skulle sikre, at Langeland kunne finansiere den nødvendige udvikling, investeringer og anlæg. De fik kun 37 millioner kroner.

Så ud over besparelserne har kommunalbestyrelsen også måtte skære stort set alle nye investeringer og udviklingstiltag væk for at få budgettet til at gå op.

- Målet har helt klart været at tilgodese de allersvageste i samfundet, siger borgmesteren.