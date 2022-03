Langeland mangler 20 akuthjælpere: - Er der ingen frivillige, er der ingen hjælp

På Langeland har man derfor siden 2012 haft en såkaldt akuthjælpergruppe. Akuthjælperne er førstehjælpsuddannede frivillige, som via alarmcentralen bliver tilkaldt, når der er en hændelse i det område, hvor de befinder sig.

Tal fra et forskningsprojekt viser, at de trænede akuthjælpere kommer frem på under fem minutter. Skal de først hente en hjertestarter, er de omkring seks et halvt minut om at komme frem til personen med hjertestop.

Til sammenligning er ambulancen i snit 11 minutter om at nå frem.