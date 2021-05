Langeland oplever massiv vækst: - Udrejsecenter kan slå det hele i stykker

Men frygten på Langeland er nu, at det kommende udrejsecenter på Langeland vil vende den positive udvikling.

- Der er ingen tvivl om, at langelænderne har kæmpet for det her. De har været i arbejdstøjet rigtig længe for at vende udviklingen, siger Jane Jegind, der er chef for erhvervs, - kultur- og turismeområdet i Langeland Kommune, og fortsætter:

- Vi synes simpelthen ikke, at det her udrejsecenter passer ind på Langeland. Vi har på den pæne side af en halv million turister om året på Langeland. Vi er det sted i den fynske region, der har flest turister, siger Jane Jegind.

Ærgerligt for det positive opsving

Morten Skovhus flyttede til Langeland for ti år siden, og han har stadig tænkt sig at blive boende på øen.

Dog er Morten Skovhus negativt stemt over for den påvirkning, han tror på, at et udrejsecenter med kriminelle flygtninge vil have på Langeland.

- Jeg frygter, at den positive tendens som Langeland er inde i, at det bliver slået i stykker af det her, siger Morten Skovhus.