Langeland siger nej til udrejsecenter: Ellemann fik input fra lokale borgere

- Vi mener jo ikke, at man sal lægge et udrejsecenter i folks baghave. Der er ikke et godt sted at lægge udrejsecentret, men vi foreslog, da vi sad i regering, at man lægger det på en ø, hvor der ikke bor nogen. hvor man er så afsondret fra lokalsamfundet som muligt, forklarede Jakob Ellemann-Jensen.

Et af argumenterne fra regeringen for at lave udrejsecenter på Holmegaard i Humble frem for på Lindholm er, at det er meget billigere.

- Jeg er venstremand, og jeg synes, man skal holde øje med prisen på grisen, men det er ikke det eneste, der spiller ind. Man skal tænke på, hvad det betyder for de mennesker, der bor i nærheden, sagde Ellemann, der under mødet ikke var i tvivl om, hvad det betyder for langelænderne.