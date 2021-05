Langelands borgmester: - Jeg har det ligesom Obelix og Asterix

Det sker til stor ærgrelse for borgmester Ib Boye Lauritsen (V) i Ikast-Brande Kommune, hvor Kærshovedgård er beliggende. Han undrer sig over, at Mattias Tesfaye annoncerede nyheden om et udrejsecenter i sidste uge, når det nu viser sig ikke at blive til noget.

- Det er pinligt, når man som regering melder noget ud, man en uge efter trækker tilbage. Det er ikke holdbart, siger han.