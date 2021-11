Langelands genvalgte borgmester: - Vi står overfor kæmpe økonomiske udfordringer

Spares på alle områder

Under valgkampen har Langelands økonomi været på alles læber. Tidligere på året blev kommunens krisebudget offentliggjort. Det lægger op til besparelser på 19,8 millioner kroner i 2022. Økonomien er en af de første opgaver, udvalget går i gang med onsdag.

Skal der spinkes og spares over det hele for at få enderne til at nå sammen?

- Ja er det korte svar, hvis ikke vi får nogle gode aftaler med indenrigs og boligministeriet, så er der kun os selv til at løse opgaven, fortæller borgmesteren.