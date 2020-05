Langelandsfortet: - Nu kan vi se lys for enden af tunnellen

Torsdag aften blev fase to af genåbningen af Danmark præsenteret, og i den var der ikke udsigt til at Koldkrigsmuseum Langelandsfort kunne åbne foreløbigt.

Men før vi fik set os om, kom der en melding om både fase tre og fire, hvor det fremgår, at blandt andet museer og zoologiske haver må åbne 8. juni.

- I aftes var jeg dybt frustreret. Det var dybt frustrerende at høre, at storcentre må åbne, men at et museum som vores stadig skulle være lukket, siger Peer Henrik Hansen, der er museumsleder på Koldkrigsmuseum Langelandsfort.

Lyset i tunnellen

Siden 11. marts har der været lukket på Koldkrigsmuseum Langelandsfort, og der har været en uvished hele tiden om genåbningen.

- I går vidste vi ikke, at vi ville få datoen 8. juni. Der var uvisheden så tydelig at mærke. Hvis det først blev på den anden side af sommeren, så ville vi som museum virkelig stå med håret i postkassen, siger Peer Henrik Hansen.

Fredag morgen kom meldingen om fase tre, og det har givet håb.

- Nu kan vi se et lys for enden af tunnellen, og det er ikke nødvendigvis et modkørende tog, siger Peer Henrik Hansen.

Ingen hjælpepakker

Selvom der er udsigt til, at der kan åbnes 8. juni, bliver det ikke helt omkostningsfrit. Åbningen er betinget af, at man overholder nogle restriktioner som afstand og afspritning.

Det giver udgifter til indkøb af sprit, opsætning af tavler og markeringer, der skal guide gæsterne på sundhedsmæssig forsvarlig vis. De udgifter kommer oven i et tab på allerede 400.000 kroner.

Museet er ikke privatejet, men kommunalt, og derfor kan de på nuværende tidspunkt ikke søge nogen af hjælpepakkerne.

- Jeg ved ikke, om vi frygter for overlevelse, men jeg frygter, at vi bliver nødt til at gentænke hele butikken for at få enderne til at mødes økonomisk, siger Peer Henrik Hansen.

I regeringens aftale om fase tre og de øvrige faser er der et forbehold om, at hvis epidemien blusser op igen eller at smittetrykket stiger, så kan faserne rulles tilbage.