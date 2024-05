Langelandske politikere langer ud efter borgmester: Sandie skal have erstatning

Splitter kommunalbestyrelse

Langelands ledelse og borgmester Tonni Hansen (SF) fastholder dog, at Sandie Hansen ikke skal have erstatning trods fejl og lovbrud i hendes sag.

Men kollegerne i kommunalbestyrelsen er lodret uenige.



- Den sagsbehandling, der er foregået, er under al kritik, Og grunden til, vi er her i dag er, at vores borgmester ikke vil forholde sig fornuftigt til de her sager, siger Søren Ramsing fra Radikale Venstre på Langeland.

Her henviser Søren Ramsing til de seneste års massive kritik af Langeland Kommune for fejl og lovbrud i tvangsanbringelser. I 2022 blev kritikken så alvorlig, at Ankestyrelsen bad kommunen genåbne og vurdere alle børnesager på ny.

Blot en måned senere fik Sandie Hansen sine to drenge hjem igen efter halvandet års tvangsfjernelse.

Jesper Skovhus, der er løsgænger i kommunalbestyrelsen har samme budskab som Søren Ramsing:

- Vi skal lægge os fladt ned, og det har jeg også opfordret Tonni Hansen til, siger han.

Vi har forsøgt at få en kommentar fra Tonni Hansen, men han har ikke ønsket at stille op til interview.

Sandie skal have erstatning

Sandie Hansen har lagt sag an mod Langelands Kommune med krav om erstatning på 350.000 kroner til hende og sønnerne.

Begge politikere mener, at hun skal have den erstatning, hun kræver.

- Jeg er af den opfattelse, at der ikke var grundlag for en tvangsanbringelse af hendes børn, og jeg mener Sandie Hansen skal have den erstatning, hun beder om, siger Søren Ramsing.